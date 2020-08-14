عيسى هلال يشيد بتجهيزات نادي الثقة للمعاقين للموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثنى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي على الجهود المبذولة والتجهيزات للموسم الجديد في نادي الثقة للمعاقين ضمن سلسلة زياراته لأندية الإمارة الباسمة، حيث قام بجولة تفقدية لمرافق ومنشآت النادي يوم الاثنين الماضي لمتابعة استعدادات الأندية والوقوف على التجهيزات الحالية للموسم الرياضي بحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة.

وقدم عيسى الحزامي التهنئة لمجلس إدارة النادي الجديد وأشار إلى أن الزيارة تأتي ضمن خطة المجلس ومتابعاته لأنديته عن قرب والاطلاع على الترتيبات والوقوف على المتطلبات.

وقال: يتابع المجلس جميع الأندية بشكل مستمر ومن ضمنهم إدارة نادي الثقة للمعاقين الذي يعد من الأندية ذات قيمة خاصة كما أن الجهود التي تقوم بها إدارة النادي بشكل عام والتجهيز للموسم الجديد بعد توقف لفترة طويلة تمثل عاملاً من عوامل التفاؤل للنادي مما يساهم في تحقيق النتائج المميزة في مختلف المشاركات والبطولات ورفع اسم الإمارة الباسمة ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى الخارجي أيضاً وهو من الأهداف الرئيسية لمجلس الشارقة الرياضي في أن تكون أندية الإمارة دائماً في المقدمة لعكس الدعم الكبير والمتاح للأندية بالإضافة إلى توفر المرافق والمنشآت والبنى التحتية المجهزة على أعلى وأحدث المعايير.

وأضاف: نأمل من الجميع في النادي تقديم موسم رياضي مميز يتوافق مع التخطيط الإداري للوصول إلى المبتغى وأن يكون التميز دافعاً أساسياً للنادي خلال الموسم الجديد.

وبدوره، توجه الدكتور طارق سلطان بن خادم بالشكر والثناء لعيسى هلال على الزيارة والاطلاع على الأقسام والمرافق والمنشآت في النادي والتحدث مع إدارة النادي مبيناً أن دعم المجلس للأندية بشكل عام ونادي الثقة للمعاقين بشكل خاص يعطي دافعاً كبيراً لبذل المزيد من أجل الإمارة ويرفع سقف الطموحات للموسم الجديد.