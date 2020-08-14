تصريحات متناقضة لليون بخصوص حسام عوار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تناقضت تصريحات المسؤولين في نادي ليون الفرنسي بخصوص لاعب وسطه الفرنسي حسام عوار (22 عاماً) والذي يقدر سعره بــ44 مليون استرليني؛ إذ اعترف مدير النادي الرياضي وأسطورة ليون البرازيلي جونينيو بإمكانية رحيل عوار هذا العام وقال جونينيو في تصريح لإذاعة مونتي كارلو:«حسام عوار، عندما يكون في فريقك لاعبون رائعون فمن الطبيعي أن تسعى الأندية الكبيرة الأكثر قدرة مالية للسؤال عنهم. نواجه خطر فقدان لاعبين مهمين لكن هذا ضروري من أجل ميزانية النادي».

أما رئيس النادي جون ميشيل أولاس فقد قال:«حسام لم يقل لنا إنه يريد الرحيل ونحن نريده معنا حتى لو كان هناك اهتمام من أندية أخرى، لا توجد أي مفاوضات حول اللاعب حالياً».

وولد عوار في ليون وهو ابن أكاديمية النادي وشق الصفوف للفريق الأول عام 2016 ولعب منذ ذلك الحين 134 مباراة وسجل 24 هدفاً منها 9 أهداف هذا الموسم و8 تمريرات حاسمة قبل إلغاء الموسم بسبب كورونا. وشارك عوار الذي تهتم فرق أرسنال ومانشستر سيتي واليوفنتوس مع فريقه في مباراة الفوز على اليوفنتوس في مسابقة دوري أبطال أوروبا وسيكون ضمن تشكيلة ليون التي تواجه مانشستر سيتي يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي المسابقة.