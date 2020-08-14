شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين فقط أقل أجراً من مدرب اليوفنتوس الجديد بيرلو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح
كشف تقرير عن أجور لاعبي فريق اليوفنتوس الإيطالي بطل الـ«سيري أي» على هامش تعيين أسطورة النادي أندريه بيرلو مدرباً له بعد إقالة ساري. وتبين أن بيرلو وافق على أجر متواضع لقيادة العملاق الإيطالي (1.6 مليون استرليني سنوياً) ولا يوجد أقل من هذا الأجر ضمن لاعبيه سوى 3 هم ميريه ديميرال (1.6 مليون استرليني) وجيانلوجي بوفون ( 1.3 مليون استرليني) وكارلو بنسوجليو (800 ألف استرليني).
وفي الطرف الآخر من القائمة يتقاضى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر من 17 ضعف أجر مدربه الجديد (28 مليون استرليني سنوياً) يليه المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت بـ7.2 مليون استرليني، وهيجواين (6.7 مليون استرليني) ورامسي (6.3 مليون استرليني). وأثنت الصحافة الإيطالية على بيرلو المتواضع والهادئ والمايسترو خصوصاً أن سلفه ساري كان يتقاضى 5 ملايين استرليني سنوياً وسيحصل على 27 مليون استرليني نظير ما تبقى من عقد لـ3 سنوات.
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