شكرا لقرائتكم خبر عن لينو يتزوج في دوسلدورف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزوج حارس نادي أرسنال الإنجليزي بيرند لينو من خطيبته صوفي (23 عاماً) في مسقط رأسهما بمدينة دوسلدورف الألمانية. وتلقى الزوجان التهنئة من الأصدقاء والزملاء وعلى رأسهم مواطنه وزميله مسعود أوزيل وزوجته أمينة، إضافة إلى نجوم البوندسليجا جوليان براندت وكيفن فولاند وعمر توبراك.

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