سباق الجري الثلجي ينطلق الجمعة في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق في الساعة السادسة والنصف صباح غداً الجمعة، منافسات سباق الجري الثلجي؛ الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، وشركة «ماجد الفطيم» الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، وتستضيف فعالياته قاعة سكي دبي في مول الإمارات.

واطلع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام، ومحمد العتري مدير شركة ماجد الفطيم للتزلج العالمي، صباح اليوم الخميس، على كافة الاستعدادات لانطلاق الحدث والتأكد من جاهزية كافة الترتيبات والإجراءات الاحترازية في المكان، لتحقيق أعلى معايير السلامة وتحقيق النجاح للحدث الأول من نوعه.

وتم تقسيم المتسابقين إلى 3 مجموعات، بحيث تصل أول مجموعة في الساعة 5:45 صباحاً لاستلام رقم السباق وشريحة تحديد التوقيت، وتنطلق في الساعة 6:30 صباحاً، فيما تنطلق المجموعة الثانية في الساعة 7:15 صباحاً، وتنطلق المجموعة الثالثة في الساعة 8:00 صباحاً.

وينطلق كل 5 متسابقين على فترات متباعدة في كل مجموعة، تحقيقاً للتباعد الجسدي بين كافة المشاركين وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية، حيث أعد مجلس دبي الرياضي كافة التجهيزات ووضع البروتوكولات بداية من دخول المشاركين إلى مواقف السيارات وفي أماكن ارتداء الملابس وفي مضمار السباق، وحتى بعد انتهاء السباق واستلام الميداليات.

ويمتد السباق إلى 3 كيلومترات يقوم خلالها المتسابقون بالجري في مسار طوله كيلومتر واحد على ثلاث دورات داخل الثلج في حرارة تصل إلى 4 درجات تحت الصفر، وفي نهاية السباق يتسلم كل متسابق ميدالية إنهاء السباق الخاصة به، وسيتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في السباق يوم السبت 15 أغسطس.

ويأتي سباق الجري الثلجي ضمن فعاليات «أسبوع دبي للرياضات الثلجية» الذي أطلقه المجلس بالتعاون مع مول الإمارات، ويتضمن أيضاً فعاليات التزلج على الألواح يوم السبت المقبل، وتبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية ظهراً، وتستكمل من الرابعة مساء حتى الثامنة مساء، وتنقسم إلى أربع فئات هي السباق بنظام سرعة جبال الألب، والتزلج المتعرج، والسباق بنظام التعرج العملاق، والسباق الحر.