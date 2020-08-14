حكام كرة القدم يواصلون تدريباتهم في معسكر صربيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل حكام كرة القدم سلسلة تدريباتهم اليومية في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة الصربية بلجراد استعداداً للموسم الكروي الجديد 2020-2021 وذلك بمشاركة 64 حكماً من حكام الفريق الأول.

ويؤدي الحكام تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية حسب البرنامج المعد من قبل لجنة الحكام برئاسة علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، حيث خصصت الفترة الصباحية للمحاضرات النظرية التي يقدمها خالد الدوخي المدير الفني للحكام، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام إلى جانب المحاضر الدولي البولندي جروجوري.

وتناولت المحاضرات النظرية عدة محاور، منها تفاوت المخالفات التي يرتكبها اللاعبون، وحالات التسلل واستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في التدخل بمثل هذه الحالات وآخر التعديلات الواردة في قانون اللعبة.

وتم تخصيص الفترة المسائية للجانب العملي، حيث تم تقسيم الحكام إلى مجموعتين الأولى ضمت حكام الساحة الذين تدربوا على كيفية التحرك والتنقل داخل المستطيل الأخضر، فيما ضمت المجموعة الثانية الحكام المساعدين الذين تدربوا على رصد وضبط حالات التسلل باستخدام شاشات العرض.

وستشهد الأيام المقبلة من المعسكر إقامة ورش عمل ومحاضرات متخصصة بإشراف محاضرين معتمدين لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

من جهة أخرى تواصل لجنة الحكام تقديم محاضراتها اليومية عبر نظام الاتصال المرئي «عن بُعد» لأندية المحترفين، وذلك بالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية بحضور أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين.

وتشمل المحاضرات التي يُقدمها المحاضرين المحليين المعتمدين لدى اللجنة سلطان ساحوه، وعبدالواحد خاطر ومحمد عبدالكريم، آخر التعديلات التي طرأت على قانون لعبة كرة القدم والتي سيتم العمل بها بدءاً من الموسم الجديد إلى جانب الرد على كافة الاستفسارات الواردة من الأندية حول هذه التعديلات.