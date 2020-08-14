محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري أسماء حكام مباريات الجمعة في الاسبوع التاسع عشر ببطولة الدوري الممتاز. ويدير محمود عاشور مباراة الاهلي مع الانتاج الحربي ويعاونه كل من يوسف البساطي واحمد نوفل وطارق سامي حكما رابعا، فيما يقود التحكيم بالفيديو جهاد جريشة ويعاونه ابراهيم محجوب. Advertisements ويحكم احمد الغندور لقاء المصري والاسماعيلي ويعاونه كل من رجب محمد وخالد السيد واحمد عبدالله حكما رابعا ، وعمرو الشناوي حكم الفيديو ويعاونه مبروك نبيل. فيما يدير وليد عبد الرازق مباراة الجونة مع الاتحاد السكندري ويعاونه كل من محمود عبد السميع وممدوح مصطفي واسامة اسماعيل حكما رابعا ،ويقود محمد عباس قابيل التحكيم بالفيديو ويعاونه عمرو رمضان. ويحكم احمد العدوي لقاء وادي دجلة وحرس الحدود ويعاونه كل من مصطفى عطية واحمد رشدي واحمد العباسي حكما رابعا،وخالد الغندور حكم للفيديو ويعاونه احمد حامد فهيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود عاشور حكما لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.