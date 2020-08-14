الأهلي يخوض تحدي الأدوات المنقوصة أمام الانتاج في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يخوض المدرب السويسري رينيه فايلر تحدياً صعبة عندما يقود فريقه الأهلي في مواجهة الجولة 19 في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

المباراة ستقام على استاد الأهلي We السلام بحلته الجديدة بعد أن تزينت مدرجات بالألوان الحمراء وحمل لافتات وشعارات الأهلي في كل مكان.

لكن فايلر سيواجه أزمة تتلخص في تقلص الأوراق الهجومية، بعد رحيل رمضان صبحي وخروجه من حسابات الفريق، وإصابة أحمد الشيخ وحسين الشحات، ومحمود كهربا للإيقاف.

الأهلي فقد أربعة أجنحة هجومية كان يعتمد عليهم رينيه فايلر في حالة تمام جاهزيتهم بشكل كامل، وتبقى خيار واحد في مركز الجناح هو الأنجولي جيرالدو.

وسيعتمد مدرب الأهلي على المهاجم النيجيري جونيور أجايي في مركز الجناح كما فعل في مباراة إنبي السابقة التي حسمها الأحمر (2-0).

وقد يلجأ فايلر لوليد سليمان لإشراكه في مركز الجناح سواء كان على اليمن أو اليسار، وسيكون الظهير الأيسر علي معلول خياراً متاحاً للعب في نفس المركز.

وينتظر الأهلي شفاء أحمد الشيخ من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، وتعافي حسين الشحات من أزمته الصحية التي عالجها بعملية جراحية من أجل الاستعداد الأمثل لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الانتصار رقم 18 هذا الموسم على الانتاج الحربي، ليقترب خطوة جديدة من اللقب رقم 42 في مسيرته الحافلة بالدوري.

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ويتبقى للأحمر 16 مباراة، لو حقق الفوز بـ10 مباريات منها سيتوج مبكراً باللقب، وقد يكون بحاجة لفوز بعدد أقل من ذلك لو تعثر بيراميدز والزمالك والمقاولون ملاحقيه في المراكز من الثاني إلى الرابع.

يحتل الأهلي الصدارة برصيد 52 نقطة جمعها من 18 مباراة بفارق 17 نقطة عن بيراميدز الذي لعب مباراة أكثر، والزمالك الذي سيخصم منه 3 نقاط بنهاية الموسم.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 19 بالدوري المصري

التاريخ: 14 أغسطس 2020

التوقيت: 9 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس

الملعب: استاد الأهلي WE السلام