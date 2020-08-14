صراع الأبطال.. برشلونة يستخدم سلاح ميسي لمواجهة غرور بايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يلتقي برشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في تمام التاسعة مساء الجمعة، على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وتقام مباريات دوري الأبطال بدءًا من دور الـ8 حتى النهائي، بنظام مباراة واحدة إقصائية، في دورة مجمعة في لشبونة، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتأهل باريس سان جيرمان ولايبزيج لنصف النهائي، حيث من المقرر أن يلتقيا يوم الثلاثاء المقبل، فيما يلتقي الفائز من مواجهة برشلونة وبايرن، الفائز من المواجهة الأخرى بين مانشستر سيتي وليون والمقررة مساء يوم السبت.

المشوار لربع النهائي:

بايرن استطاع إقصاء تشيلسي في دور الـ16، بعد الفوز 7-1 بنتيجة المباراتين، فيما أقصى برشلونة فريق نابولي 4-2 بمجموع المباراتين.

بايرن استطاع التأهل عن دور المجموعات بعدما تصدر مجموعته الثانية بالعلامة الكاملة 18 نقطة، في المجموعة التي ضمت إلى جانبه توتنهام، وأوليمبياكوس، وسرفيا زافيزدا، أما برشلونة فتأهل كمتصدر للمجموعة السادسة بـ14 نقطة في مجموعة ضمت بروسيا دورتموند، وإنتر ميلان، وسلافيا براج.

الهجوم الأقوى:

ويعد بايرن ميونيخ هو الهجوم الأقوى بالبطولة، حيث سجل 31 هدفا، وتلقى 6 أهداف فقط، فيما لم يخسر أو يتعادل أي من مبارياته الـ8 التي خاضها حتى الآن بدوري الأبطال.

أما برشلونة فسجل 13 هدفا، وتلقت شباكه 6 أهداف، ولم يخسر أي مباراة، فيما تعادل 3 مرات من إجمالي مبارياته الـ8 هذا الموسم بدوري الأبطال.

ويعد بايرن وبرشلونة، بالإضافة لمانشستر سيتي، هي الفرق الثلاثة التي لم تخسر طوال مشوارهم في بطولة دوري أبطال أوروبا.

الطريق للثلاثية.. وإنقاذ الموسم لبرشلونة:

ويسعى بايرن ميونيخ لتحقيق حلم الثلاثية، بعد تتويجه بثنائية الدوري والكأس، فيما يأمل برشلونة في إنقاذ موسمه بعد خسارة بطولتي الدوري والكأس.

ليفاندوفسكي الهداف:

ويعد ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، هو هداف النسخة الحالية لدوري الأبطال برصيد 13 هدفا، ويلاحقه حاليا من اللاعبين المستمرين في المنافسة على دوري الأبطال، ممفيس ديباي لاعب ليون، ورحيم ستيرلنج، وخيسوس لاعبي مان سيتي، وداني أولمو لاعب لايبزيج الألماني بـ6 أهداف.

سلاح ميسي:

واستنكر كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، ما تردد في معسكر فريق بايرن ميونخ الألماني بشأن تفوق البولندي ليفاندوفسكي على ليونيل ميسي: "ليفاندوفسكي لاعب رائع ولكنه ليس بنفس مستوى ميسي ، وهذا أمر واضح. ربما يكون ليفاندوفسكي بمستو جيد وسجل 13 هدفا (في دوري الأبطال هذا الموسم) ولكن مستوى ميسي رائع، ويمكن أن يساعدنا على الفوز بالطبع، يمكنه هز الشباك".

تاريخ المواجهات:

وسبق أن التقا الفريقين في 5 مناسبات بدوري الأبطال والدوري الأوروبي، بواقع مباراتي ذهاب وإياب في كل مناسبة، بإجمالي 10 مباريات.

حقق بايرن ميونيخ الفوز في 6 مباريات، فيما حقق برشلونة الفوز مرتين، وسيطر التعادل مرتين.

النتيجة الأكبر:

يذكر أن أكبر نتيجة بين الفريقين كانت 4-0، حققها كل فريق مرة واحدة، الأولى حققها بايرن موسم 2008 - 2009 ذهابا في أليانز أرينا، قبل أن يكرر فوزه إيابا 3-0، أما برشلونة فحقق الفوز برباعية في كامب نو موسم 2008 - 2009.

قائمة الفريقين:

وشهدت قائمة برشلونة غياب آرثر ميلو، بينما عاد الفرنسي عثمان ديمبلي إلى القائمة بعد غياب طويل بسبب الإصابة، كما تواجد الدنماركي مارتن برايثوايت على الرغم من عدم قيده في القائمة الأوروبية.

وجاءت قائمة برشلونة المسافرة إلى لشبونة كالتالي:

Advertisements

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن، نوربيرتو نيتو، إيناكي بينا

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمونت لينجليه، رونالد أراوخو، أوسكار مينجويزا، جوردي ألبا، جونيور فيربو

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، سيرجي روبيرتو، أرتورو فيدال، فرينكي دي يونج، ريكي بويج، مونشو، لودوفيت رييس، ياندرو أوريانا

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنسو فاتي، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبيلي، كونارد دي لا فوينتي، مارتين برايثويت.

أما قائمة بايرن ميونيخ المسافرة إلى لشبونة فجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: نوير - أورليش - هوفمان

الدفاع: أودريزولا - بافار - سوله - أري مبي - بواتنج - هيرنانديز - ألابا - ديفيز

الوسط: تياجو ألكنتارا- مارتينيز - جورتسيكا - توليسو - كيميش - تيلمان

وسط الهجوم:جنابري - بيرسيتش - كويسانسي - كوتينيو - كومان - باتيستا ماير - موسيالا

الهجوم: ليفاندوفسكي - مولر- زيركزي

وأكد هانز فليك المدير الفني لبايرن، أن ديفيز بات جاهزًا للمشاركة في المباراة.

التشكيل المتوقع:

التشكيل المتوقع لبرشلونة: تير شتيجن - سيميدو - بيكيه - لينجليه - ألبا - بوسكيتس - دي يونج - إيفان راكيتيتش - ميسي - سواريز - جريزمان

التشكيل المتوقع لبايرن: نوير - بافار - بواتنج - ألابا - ديفيز - جورتسيكا - كيميش - جنابري - مولر - كومان - ليفاندوفسكي

موعد المباراة: التاسعة مساء الجمعة

ملعب المباراة: ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

معلق المباراة: حفيظ دراجي.