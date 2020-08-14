قبل أقل من 24 ساعة على اللقاء.. المصري يرفض مواجهة الإسماعيلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري أن فريقه لن يخوض مواجهة الإسماعيلي مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 19 في بطولة الدوري.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال الخولي :"لن نتوجه إلى ملعب المباراة لمواجهة الإسماعيلي، لا نمتلك 11 لاعب بالإضافة إلى عدم وجود بدلاء".

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وأكد نائب رئيس المصري أن فريقه ما زال يعاني من إصابة نحو 20 فرداً بفيروس كورونا المستجد، نافياً شفاء عدد كبير من اللاعبين.

وأضاف الخولي :"نتعرض لظلم شديد، أتمنى أن يخرج أحد مسئولي اتحاد الكرة على الهواء عبر الشاشات ليخبرنا أننا اتخذنا موقفاً خاطئاً وليكشف عن الموقف الصحيح إذاً".

وأنهى نائب رئيس المصري :"طالبنا بتأجيل المباراة، وحتى الآن ننتظر رد من المسئولين بالموافقة على التأجيل، لكننا لا نمتلك فريق لنخوض المباراة".