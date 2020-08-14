يوليان ناجلسمان يكتب التاريخ كأصغر مدرب يتأهل لنصف نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

دوّن الألماني يوليان ناجلسمان اسمه في تاريخ دوري أبطال أوروبا كأصغر مدرب يتأهل لدور نصف النهائي بعد قيادته لايبزج لهذا الإنجاز التاريخي.

لايبزج كان قد أقصى نظيره الإسباني أتليتكو مدريد بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد جوزيه ألفالادي في العاصمة البرتغالي لشبونة.

صاحب 32 عامًا، كان قد تعلّم من كلوب كيفية قهر المدربين الكبار، واستحضر روحه ليتغلب على مورينيو المخضرم؛ فخلال تصريحات سابقة للألماني الشاب أكد أنه يتابع مباريات ليفربول بشكل جيد ويحاول استنساخ تجربة مواطنه كلوب.

وأضاف الألماني: "أشاهد الكثير من مباريات ليفربول، لقد تطوروا بشكل جيد خاصًة في الاستحواذ على الكرة والتنوع في أساليب اللعب".

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وأضاف: "في أول موسمين تحت قيادة كلوب، الأمر كان يتعلق بالهجمات المرتدة، وخلق هجمات مختلفة، هذه هي نفس العملية التي نمر بها الآن في لايبزيج، نحاول اللعب على نطاق واسع، ولا نعتد فقط على الضغط والهجمات المرتدة".

وواصل: "إذا كنت تريد أنّ تكون مدربًا جيدًا، فعليك مُشاهدة مباريات ليفربول، ما يفعلونه لا يُصدق، مبارياتهم هي المباريات التي يمُكنك التعلم منها، والأهم من ذلك، هو ما يمكنك استخلاصه من عقلية يورجن كلوب".

مسيرة ناجلسمان التدريبية ليست كبيرة، ولا تحمل في طياتها البطولات، فالألماني اقتحم عالم التدريب كمدرب لفريق هوفنهايم تحت 19 عامًا، ثم تمت الاستعانة بخدماته في الفريق الأول في فبراير 2016.

وتسلّم المهمة الفنية للايبزيج الألماني مطلع الموسم الجاري، وقاد الفريق خلال 36 مباراة فقط حتى الآن بمختلف البطولات، لم يخسر سوى 5 مباريات فقط.