محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
قال محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة ستادات، إن ملعب الأهلي WE "ستاد السلام" سيشهد تعديلاً على التجهيزات التي تم إعدادها.
وافتتح الأهلي ملعبه مساء الأربعاء، بإقامة مباراة بين قدامي اللاعبين، وإطلاق نسر الأهلي، وتعليق لافتات النادي وصور اللاعبين داخل كافة أرجاء الملعب وغرف الملابس والمدرجات.
وكتب كامل عبر صفحته على تويتر: "معلش بقى يا رجاله حنعيد على الشغل تاني في الاستاد النهاردة عشان كل حاجة تتظبط ونشيل منها كل حد مايستاهلش يكون موجود هنا".
جدير بالذكر إن صور رمضان صبحي تواجدت داخل الاستاد، قبل أن يعلن اللاعب للنادي الأهلي رغبته في الرحيل عن الفريق، بعد انتهاء إعارته.
ودخل نادي بيراميدز في مفاوضات مع هيدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
كانت هذه تفاصيل خبر كامل ملمحا عن رمضان: تعديل في ستاد الأهلي بإزالة "كل حد ميستاهلش يكون موجود" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.