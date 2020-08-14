إقصاء أتليتكو.. لايبزيج يكتب التاريخ ويتأهل لنصف نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

أقصا فريق لايبزيج، منافسه أتليتكو مدريد، ليتأهل الفريق الألماني من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، والذي أقيم على ستاد جوزيه ألفالادي في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتأهل لايبزيج لمواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري الأبطال.

الأهداف:

أحرز هدفي لايبزيج داني أولمو في الدقيقة 51، قبل أن يتعادل جواو فيلكس في الدقيقة 71، وأدرك آدمز هدف التقدم القاتل لفريقه في الدقيقة 88.

التشكيل:

وبدأ لايبزيج المباراة بالتشكيل التالي: بيتر جالوتشي، أنجلينو، دايوت أوباميكانو، مارسيل سابيتزر، يوسف بولسن، لوكاس كلوسترمان، كريستوفر نكونكو، مارسيل هالستنبيرج، داني أولمو، كونراد لايمر، كيفن كامبل.

فيما بدأ أتلتيكو مدريد بالتشكيل التالي: أوبلاك، خيمينيز، كوكي، ساؤول نيجيز، رينان لودي، يورنتي، سافيتش، هيريرا، دييجو كوستا، كاراسكو، كيران تريبير.

Advertisements

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من أتليتكو مدريد، وطالب لاعبوه بضربة جزاء بعد سقوط ساؤول داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

استمرت دقائق الشوط الأول وسط حذر من الفريقين، إلى أن أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح لايبزيج في التقدم بالدقيقة 51، عن طريق اللاعب داني أولمو برأسية رائعة سكنت شباك أوبلاك.

وحصل جواو فيلكس على ضربة جزاء لأتليتكو في الدقيقة 71، سددها بنفسه ليضعها في المرمى مسجلا التعادل للفريق الإسباني.

وفي الدقيقة 88، قاد لاعبو لايبزيج هجمة مرتدة، ليسدد أدمز كرة قوية غيّرت اتجاهها لتسكن شباك أوبلاك ويتقدم الفريق الألماني بالهدف الثاني.

حاول أتليتكو إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة ولكن تألق دفاع لايبزيج ليحفظ لفريقه التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.