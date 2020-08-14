حمادة أنور: الأهلي فرط في رمضان صبحي وإدارته أخطأت بعدم وضع بند أولوية الشراء

اتهم حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إدارة الاهلي بالتسبب في ضياع صفقة رمضان صبحي عقب انتهاء اعارته من هدرسفيلد الانجليزي.
وقال أنور خلال ظهوره علي برنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: "إدارة الاهلي أخطئتبعدم وضع بند أولوية للشراء في عقد استعارة رمضان صبحي الأخير، وهو ما وضع القلعة الحمراء في وضع محرج عند التفاوض مع اللاعب".
وأكد أنور أن الاهلي كان سيواجه أزمة في حال تمديد اعارة رمضان صبحي أو شراؤه نهائيًا إذ كشف أنه كان لا يحق له المشاركة مع الفريق في باقي مباريات الدوري، وكذلك مباريات دوري أبطال إفريقيا.
وأعلن النادي الأهلي أمس الأربعاء فشل مفاوضاته بشأن التعاقد مع رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، مشيراً أن اللاعب فضّل الانتقال لنادي بيراميدز.
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