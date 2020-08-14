أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق أثناء تواجده مع الفريق الأبيض وسريان عقده.
وقال أنور خلال ظهوره علي برنامجنمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: " الأهلي استخدم افيس البرتغالي كوبري لخطف كهربا من الزمالك".
ودلل عضو مجلس ادارة الزمالك علي صحة كلامه باتفاق الأهلي مع كهربا علي تحمل كافة العقوبات المالية التي من الممكن أن توقع عليه من قبل الاتحاد الدولي.
وكان كهربا قد رحل عن نادي الزمالك بعد كأس الأمم الأفريقية 2019، إلى نادي أفيس البرتغالي لمدة 6 أشهر، لينضم بعدها إلى النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة أنور : الأهلي استخدم النادي البرتغالي لخطف كهربا من الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.