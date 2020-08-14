الزمالك : من حقنا التفاوض لضم رمضان صبحي بعد انتهاء فترة إعارته للأهلي

كشف حمادة أنور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، عن أحقية ناديه في التفاوض مع رمضان صبحي وناديه الانجليزي من أجل الحصول علي خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال أنور خلال ظهوره في برنالمج نمبر وان مع عمر ربيع ياسين: "رمضان انتهت إعارته مع النادي الاهلي، ونادي هدرسفيلد الانجليزي هو صاحب الحق في بيع اللاعب، ومن حق أيناد التفاوض معه".
وتابع عضو مجلس الادارة: "رمضان لاعب مميز ووجوده في الزمالك سيكون إضافة بلا شك".
وأعلن النادي الأهلي أمس الأربعاء فشل مفاوضاته بشأن التعاقد مع رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، مشيراً أن اللاعب فضّل الانتقال لنادي بيراميدز.
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