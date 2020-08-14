بيراميدز يستهدف التعاقد مع حمدي فتحي من الأهلي

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن مسؤولي نادي بيراميدز يخططون للحصول علي خدمات حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعدما قاموا بجس نبض اللاعب بشأن رغبته في التواجد مع الفريق من عدمها.

مسؤولو نادي بيرامديز اكتشفوا أن عقد اللاعب مع القلعة الحمراء، لا يتضمن أية شروط جزائية، لكنهم حصلوا على نسخة من عقد اللاعب لايجاد أية ثغرة قانونية قد تسهل مهمتهم في الحصول علي خدمات فتحي.

ويسعي النادي الأزرق للتعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين للمنافسة علي بطولة الدوري خلال الموسم الجديد. بشأن رغبته في التواجد مع الفريق من عدمها.مسؤولو نادي بيرامديز اكتشفوا أن عقد اللاعب مع القلعة الحمراء، لا يتضمن أية شروط جزائية، لكنهم حصلوا على نسخة من عقد اللاعب لايجاد أية ثغرة قانونية قد تسهل مهمتهم في الحصول علي خدمات فتحي.ويسعي النادي الأزرق للتعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين للمنافسة علي بطولة الدوري خلال الموسم الجديد.

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