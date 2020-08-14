إبراهيم سعيد: الاهلي فشل في المفاوضات مع هذا الثلاثي ورمضان يستحق مليون دولار في الموسم

أكد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني السابق ان مسؤولي الاهلي لم ينجحو في التفاوض مع ثلاثي الفريق عبدالله السعيد واحمد فتحي ورمضان صبحي.
واضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريموعلى قناة "Ten" مع الاعلامي اسلام صادق ان الاهلي لم يُقدر رمضان صبحي ماديا خلال التفاوض مع اللاعب الفترة الماضية ، مشيرا إلي ان طلب رمضان بالحصول على مليون دولار في الموسم طلب طبيعي بحجم وقيمة اللاعب.
وتابع ان رحيل السعيد وفتحي ورمضان بسبب عدم نجاح الإدارة في الوصول لاتفاق يُرضي اللاعبين خاصة مع تلقيهم عروض كبيرة ومُغرية خارج الاهلي.
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