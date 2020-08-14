إبراهيم سعيد: قوة بيراميدز تُهدد الأهلي والزمالك

قال ابراهيم سعيد لاعب الاهلي والزمالك الاسبق انه غير متفاجأ من انتقال رمضان صبحي لبيراميدز خاصة بعد واقعة عبدالله السعيد . واضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي اسلام صادق ان قوة بيراميدز تُهدد قطبي الكرة المصرية "الاهلي والزمالك" خلال السنوات القادمة في حصد البطولات لإمتلاكهم لاعبين على اعلى مستوى. السنوات القادمة في حصد البطولات لإمتلاكهم لاعبين على اعلى مستوى. وتابع ان الاستقرار من اهم العوامل لإنتقال اللاعبين لفريق بيراميدز الفترة الماضية في كل الامور الخاصة سواء بالماديات والمعامله .

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