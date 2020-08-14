محمود عاشور حكما لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي

اعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات الجمعة ببطولة الدوري الممتاز. وجاء الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي والانتاج الحربي على النحو التالي:- الأهلي والإنتاج الحربي محمود عاشور "حكم ساحة" يوسف البساطي "مساعد أول" أحمد نوفل "مساعد ثان" طارق سامي "حكم رابع" جهاد جريشة "حكم فيديو" إبراهيم محجوب "مساعد حكم فيديو" "مساعد حكم فيديو" وادي دجلة وحرس الحدود أحمد العدوي "حكم ساحة" مصطفى عطية "مساعد أول" أحمد رشدي "مساعد ثان" أحمد العباسي "حكم رابع" خالد الغندور "حكم فيديو" أحمد حامد فهيم "مساعد حكم فيديو".

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