صور.. الكشف عن عروض الزمالك والأهلي لشراء رمضان صبحي من هدرسفيلد

انفرد برنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار والذي يقدمه الاعلامي عمر ربيع ياسين، بنشر المستندات الرسمية للعروض التي تلقاها نادي هدرسفيلد الانجليزي سواء من النادي الأهلي أو نادي اسطنبول التركي. وجاء العرض الأول من النادي الأهلي بتاريخ 7-8 وقيمته 2 مليون جنيه استرليني، بالاضافة الي 800 ألف جنيه استرليني كمتغيرات.

ثاني عرض بعد يومين بتاريخ 9-8 3 مليون جنيه استرليني .. 2 مليون و250 الف قيمة الصفقة + 750 ألف جنيه كمتغيرات

ثالث عرض بعدها بـ24 ساعة قيمته 3 مليون و 250 ألف جنيه استرليني علي 3 أقساط أول قسط مليون جنيه بتاريخ 1-9-2020

وثاني قسط مليون جنيه في 1-7-2021

وثالث قسط مليون و250 ألف في 1-7-2022.

نادي هدرسفيلد وصله عرضين أخرين بخلاف النادي الأهلي واحد من نادي إسطنبول باشاكشهر التركي، والثاني من نادي الزمالك بقيمة 3 مليون و600 ألف جنيه استرليني.

فيما جاءت العروض المقدمة للاعب كالتالي:-

عرض النادي الأهلي 16 مليون جنيه في الموسم الواحد.

ونادي إسطنبول باشاكشهر حوالي مليون و650 ألف يورو في الموسم.

ونادي بيراميدز حوالي 33.5 مليون جنيه في الموسم. Advertisements

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