كارتيرون يرفض تجميد مصطفى محمد في الزمالك

كشف اسلام صادق مقدم برنامج البريمو على قناة "Ten" ان المدير الفني للزمالك الفرنسي كارتيرون يرفض تجميد مهاجم الفريق مصطفى محمد خلال الفترة القادمة بعد ابتعادهعن مستواه التهديفي في مباريات الدوري .
وقال ان المدير الفني متمسك بتواجد اللاعب في التدريبات والاستعداد للمباريات القادمة لانهمن العناصر المهمه الذي يعتمد عليها على الرغم من ابتعاده عن مستواه المعهود الفترة الاخيرة.
ويعاني مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك من سوء حظ في الفترة الأخيرة حيث لم يحرز أي أهداف منذ عودة الدوري الممتاز.
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