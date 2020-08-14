احصائيات وارقام | لايبزيج وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا “أسطورة ناجلزمان مستمرة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر خاص بـ “احصائيات وارقام” قمة مباريات اليوم الخميس 13-8-2020 بين لايبزيج وأتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2019.

المباراة المقامة على ملعب جوسيه آلفالادي التابع لنادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، لم يستضف أي مباراة في دوري أبطال أوروبا منذ يوم 22 نوفمبر من عام 2017.

وشهدت آخر مباراة لعبت في هذا الملعب ضمن البطولة الأشهر فوز سبورتينج لشبونة 1/3 أمام أولمبياكوس في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات، وفي الجولة التالية خسر سبورتينج لشبونة من برشلونة في كامب نو ليودع المسابقة، ومنذ عام 2017 لم يتمكن سبورتينج من تمثيل البرتغال في دوري أبطال أوروبا بسبب هيمنة بورتو وبنفيكا على صراع الصدارة،

وتعود بطولة دوري أبطال أوروبا إلى جوسيه آلفالادي بالمباريات الاقصائية بسبب جائحة فيروس كورونا، بعد قرار رسمي من اليويفا، والبداية بمباراة أتلتيكو مدريد وريد بول لايبزيج..

نقدم لكم احصائيات هذه المباراة لحظة بلحظة خير سير اللعب، والاعتماد على مصدر الاحصاء الأول في العالم “اوبتا“.

مفارقات اوبتا

– هدف فوز لايبزيج الذي سجله “تيلير آدامز” في نهاية الشوط الثاني من المباراة، هو أول هدف يُسجله منذ انضمامه لصفوف لايبزيج قادمًا من ريد بول نيويورك الأميركي عام 2018، بعد أن شارك في 28 مباراة مع الفريق.

– هدف تيلير آدامز أمام أتلتيكو مدريد، هو أول هدف لأي لاعب أميركي في تاريخ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

– لايبزيج سجل الهدف الأول أمام أتلتيكو مدريد في الدقيقة 50 بواسطة “أولمو” بعد 18 تمريرة بين 10 لاعبين من لاعبيه، وهذا ما لم يحدث في أي مباراة اقصائية بدوري أبطال أوروبا بموسم 2020/2019.

– داني أولمو لاعب لايبزيج أشترك بشكل مباشر في 4 أهداف في آخر 5 مباريات له بدوري أبطال أوروبا، سجل 3 أهداف وصنع هدف.

– كيران تريبير – الظهير الأيمن لنادي أتلتيكو مدريد – هو رابع لاعب إنجليزي يُشارك مع فريق غير إنجليزي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في تاريخ المسابقة، بعد كل مَن “ديفيد بيكهام مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وأوين هارجريفز مع بايرن ميونخ، وستيف مكمانمان مع ريال مدريد”.

– لايبزيج أول فريق ألماني غير (بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند) يتمكن من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منذ عام 2011 عندما فعلها شالكه وبلغ نصف النهائي وخرج على يد مانشستر يونايتد.

احصائيات الشوط الأول

الاستحواذ: لايبزيج 59٪ – أتلتيكو مدريد 41٪

تسديدات على المرمى: لايبزيج 2 – أتلتيكو مدريد 1

تسديدات خارج المرمى: لايبزيج 2 – أتلتيكو مدريد 2

تسديدات مُبعدة من الدفاع: لايبزيج 1 – أتلتيكو مدريد 1

ركلات حرة: لايبزيج 3 – أتلتيكو مدريد 12

ركلات ركنية: لايبزيج 3 – أتلتيكو مدريد 2

تسللات: لايبزيج 1 – أتلتيكو مدريد 1

تمريرات بينية: لايبزيج 12 – أتلتيكو مدريد 7

تصديات من الحارس: لايبزيج 2 – أتلتيكو مدريد 1

Advertisements

أخطاء مرتكبة ضد: لايبزيج 11 – أتلتيكو مدريد 2

إجمالي التمريرات: لايبزيج 353 – أتلتيكو مدريد 209

التمريرات الصحيحة: لايبزيج 298 – أتلتيكو مدريد 172

محاولات هجومية: لايبزيج 68 – أتلتيكو مدريد 46

فرص خطيرة: لايبزيج 47 – أتلتيكو مدريد 10

احصائيات الشوط الثاني

الاستحواذ: لايبزيج 53٪ – أتلتيكو مدريد 47٪

تسديدات على المرمى: لايبزيج 6 – أتلتيكو مدريد 4

تسديدات خارج المرمى: لايبزيج 3 – أتلتيكو مدريد 1

تسديدات مُبعدة من الدفاع: لايبزيج 0 – أتلتيكو مدريد 3

ركلات حرة: لايبزيج 10 – أتلتيكو مدريد 9

ركلات ركنية: لايبزيج 0 – أتلتيكو مدريد 5

تسللات: لايبزيج 0 – أتلتيكو مدريد 1

تمريرات بينية: لايبزيج 5 – أتلتيكو مدريد 14

تصديات من الحارس: لايبزيج 0 – أتلتيكو مدريد 1

أخطاء مرتكبة ضد: لايبزيج 10 – أتلتيكو مدريد 8

بطاقات صفراء: لايبزيج 3 – أتلتيكو مدريد 2

إجمالي التمريرات: لايبزيج 279 – أتلتيكو مدريد 253

التمريرات الصحيحة: لايبزيج 231 – أتلتيكو مدريد 205

محاولات هجومية: لايبزيج 66 – أتلتيكو مدريد 69

فرص خطيرة: لايبزيج 27 – أتلتيكو مدريد 31

اضغط هنا لمشاهدة احصائيات وارقام مباراة لايبزيج وأتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا