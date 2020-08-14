لايبزيغ يطيح بأتلتيكو مدريد ويصنع التاريخ بالتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

تأهل تاريخي لفريق لايبزيغ الألماني الشاب إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فريق العاصمة الإسبانية العريق أتلتيكو مدريد.



واصل فريق لايبزيغ الألماني مغامرته الرائعة وصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تغلبه على أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف الخميس في إطار الدور ربع النهائي.



سجل أهداف لايبزيغ كل من داني أولمو في الدقيقة 51 وتايلر أدامس في الدقيقة 88 فيما أحرز جواو فيليكس هدف أتليتكو الوحيد في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.



بذلك سيواجه لايبزيغ باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور نصف النهائي في مباراة مرتقبة ستقام في الثامن عشر من الشهر الحالي.



وخرجت المباراة متكافئة إلى حد كبير وإن مالت هجومياُ لصالح لايبزيغ الذي قام بعشر محاولات هجومية مقابل 9 لأتلتيكو فيما سدد الفريق الألماني 4 كرات بين القائمين والعارضة سجل منها هدفين مقابل 3 تسديدات لفريق العاصمة الإسبانية، بينما حصل أتلتيكو على 7 ركلات ركنية مقابل 3 فقط للايبزيغ.



وكان الفريق الشاب هو الأكثر استحواذاً على الكرة بنسبة استحواذ بلغت 55% مقابل 45% لفريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.





المصدر: بي إن سبورت

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