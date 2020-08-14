رياضة | عاجل.. رد مفاجئ من ترك آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. رد مفاجئ من ترك آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على أزمة رحيل رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، عن صفوف الأهلي في الآونة الأخيرة.

تصريحات ترك آل الشيخ بشأن رحيل رمضان صبحي

وانتقد ترك آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، الهجوم الشرس الذي تعرض له بسبب رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، وتفضيله لعرض نادي بيراميدز.

وتحدث ترك آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على قضية رحيل رمضان صبحي قائلًا: "الحمدالله النهارده بس ٥٠ موقع و٢٠ برنامج بس الي بيقولو انا السبب".

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وتابع آل الشيخ: " كويس فيه تقدم، امبارح كانت اكتر، اه منك ياتركي، نتا سبب الكرونا".

وأتم مالك نادي ألميريا الإسباني تصريحاته واصفًا نفسه بـ(شرير)، في رسالة سخرية، لمن يتهموه بأنه السبب في رحيل رمضان صبحي عن الأهلي.

الأهلي يعلن رحيل رمضان صبحي

وكان النادي الأهلي، قد أعلن عبر بيان رسمي، رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، بعد فشل مفاوضات ضم الاعب بشكل نهائي، بعد قرار الرحيل برغبته في تمثيل فريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.