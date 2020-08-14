رياضة | عاجل.. رد مفاجئ من ترك آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. رد مفاجئ من ترك آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على أزمة رحيل رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، عن صفوف الأهلي في الآونة الأخيرة.
تصريحات ترك آل الشيخ بشأن رحيل رمضان صبحي
وانتقد ترك آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، الهجوم الشرس الذي تعرض له بسبب رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، وتفضيله لعرض نادي بيراميدز.
وتحدث ترك آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على قضية رحيل رمضان صبحي قائلًا: "الحمدالله النهارده بس ٥٠ موقع و٢٠ برنامج بس الي بيقولو انا السبب".
وتابع آل الشيخ: " كويس فيه تقدم، امبارح كانت اكتر، اه منك ياتركي، نتا سبب الكرونا".
وأتم مالك نادي ألميريا الإسباني تصريحاته واصفًا نفسه بـ(شرير)، في رسالة سخرية، لمن يتهموه بأنه السبب في رحيل رمضان صبحي عن الأهلي.
الأهلي يعلن رحيل رمضان صبحي
وكان النادي الأهلي، قد أعلن عبر بيان رسمي، رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، بعد فشل مفاوضات ضم الاعب بشكل نهائي، بعد قرار الرحيل برغبته في تمثيل فريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.