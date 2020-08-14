رياضة | أول تعليق من الزمالك: من حقنا التفاوض لضم رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من الزمالك: من حقنا التفاوض لضم رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حمادة أنور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، عن أحقية ناديه في التفاوض مع رمضان صبحي وناديه الانجليزي من أجل الحصول علي خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أنور خلال ظهوره في برنالمج نمبر وان مع عمر ربيع ياسين: "رمضان انتهت إعارته مع النادي الاهلي، ونادي هدرسفيلد الانجليزي هو صاحب الحق في بيع اللاعب، ومن حق أي ناد التفاوض معه".

وتابع عضو مجلس الادارة: "رمضان لاعب مميز ووجوده في الزمالك سيكون إضافة بلا شك".

ويذكر أن رمضان صبحي رفض البقاء فى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة واقترب من الإنضمام لفريق بيراميدز حسبما أكد مسؤولي القلعة الحمراء أن رغبة اللاعب هي اللعب لبيراميدز.