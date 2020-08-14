رياضة | 5 سنوات تكشف منحى الهبوط والصعود للهلال والاتحاد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر 5 سنوات تكشف منحى الهبوط والصعود للهلال والاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على مدار 5 أعوام منذ منتصف العقد الماضي هيمن الهلال والاتحاد على لقب الدوري السعودي للمحترفين، والآن يسيران في اتجاهين معاكسين.

يأمل الهلال في قطع خطوة أخرى نحو اللقب 16 في الدوري، بعد انتصاره في مباراتين منذ استئناف البطولة، عقب التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفاز الهلال 4-1 على النصر في أول مباراة، ليبتعد عن حامل اللقب بتسع نقاط في الصدارة، وأصبح بحاجة إلى تسع نقاط من ست مباريات للتتويج رسمياً، لو انتصر النصر في جميع مبارياته.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الاتحاد للنجاة من الهبوط كما حدث في آخر موسمين.

ويحتل الاتحاد المركز 13 برصيد 23 نقطة، متقدما ًبثلاث نقاط فقط على العدالة متذيل الترتيب.

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ويلعب الهلال بعد غد السبت ضد العدالة المنتصر في آخر مباراة على الحزم، وهو يريد تفادي مع حدث أمام الفتح صاحب المركز 14.

وعلى الرغم من أن الهلال كان مرشحاً للفوز بسهولة على الفتح عانى الفريق، واحتاج إلى ركلة جزاء من الفرنسي بافتيمبي جوميس قبل ثلاث دقائق النهاية لينجو من المفاجأة، إذ انتصر 2-1 بعدما أهدر الفتح ركلة جزاء في الدقيقة 82، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.

وقال مدرب الهلال، رازفان لوشيسكو، بعد الفوز على الفتح: "لم نحسم أي شيء حتى الآن، أفكر في المباراة المقبلة ضد العدالة".

أما الاتحاد فقد خسر مباراتيه بعد استئناف الموسم، إذ خسر 1-2 أمام أبها، على الرغم من تقدمه، قبل أن تهتز شباكه عبر عمار السراج من ركلة جزاء قبل خمس دقائق من النهاية.

وفي المباراة الثانية، سقط أمام غريمه الأهلي 1-2 أيضاً، إذ أحرز عمر السومة هدف الفوز في الدقيقة 64.

ويخوض الاتحاد مباراة صعبة الجمعة ضد الاتفاق، الذي لم يخسر سوى مرة واحدة في آخر6 مباريات، ويحتل المركز 8 برصيد 35 نقطة.