الامارات | «عمومية الرابطة» تعتمد آلية توزيع عوائد الموسم الملغى على الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية الرابطة» تعتمد آلية توزيع عوائد الموسم الملغى على الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت الجمعية العمومية العادية لرابطة المحترفين الإماراتية، أمس، آلية توزيع عوائد الرابطة على الأندية الأعضاء لموسم 2019-2020 الملغى، واقترحت نظامين لتوزيع عوائد الموسم المقبل 2020-2021.

وتم اعتماد مقترح آلية توزيعات الموسم المنصرم، والمقدم من الأندية، بأن يتم التوزيع حسب النسب المعتمدة عن الفترة التي تسبق قرار عدم استكمال مسابقتي الدوري ودوري تحت 21 عاماً (الجولة 19)، ثم توزيع البقية بالتساوي على جميع الأندية، والإبقاء على الآلية المعتمدة لتوزيعات مسابقاتي كأس سوبر الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، نظراً لاستكمال المسابقتين.

وترأس الاجتماع الذي انعقد بنظام الاتصال المرئي عن بعد، رئيس الرابطة عبدالله ناصر الجنيبي، وحضره أعضاء مجلس الإدارة وممثلو الأندية المحترفة الـ14.

وقال الجنيبي في تصريح صحافي خلال الاجتماع إن الرابطة وكل أسرة كرة القدم الإماراتية سعيدة بعودة نشاط ملاعب أنديتنا، سواء من خلال التدريبات أو الاستعدادات للبطولات التي ستنطلق في سبتمبر المقبل. وأضاف «العودة لممارسة النشاط الرياضي لم تكن ممكنة لولا حكمة قيادتنا الرشيدة». وتابع: «دولة الإمارات كانت سبّاقة في السيطرة على جائحة كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، والحد من انتشارها، من خلال الخطط والتدابير الاحترازية، ووفرت كل الإمكانات والخبرات لتجاوز الأزمة».

وأكد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية مواصلة العمل للمحافظة على سلامة شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، وقال: «نحن الآن أمام تحدٍ جديد، انطلاق الموسم الجديد، شغف المباريات، المتعة والإثارة في المستطيل الأخضر، وأهازيج المدرجات، لكن علينا أن نواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية، لضمان توفير الصحة والسلامة لجميع المنتسبين للمنظومة الاحترافية».

وأشاد الجنيبي في كلمته الافتتاحية بجهود الهيئات الوطنية ووزارة الصحة وخط الدفاع الأول في الحد من انتشار هذا الوباء، واتباع أفضل المعايير، وكذلك الأندية المحترفة، على التزامها وحرصها على اتباع البروتوكول المعتمد في هذا الجانب. وقال: «يداً في يد، سنتجاوز هذه الأزمة الاستثنائية، دورينا سيعود أجمل وأقوى».

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وتم عقب ذلك تعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع، وهم: خميس المزروعي ممثل الظفرة، وناصر الظفري ممثل عجمان، وحميد يوسف ممثل نادي الوصل، تلاه التصديق على محضر الاجتماع السابق، ثم التصويت على تعديلات النظام الأساسي، حيث اعتمدت «العمومية» التعديلات المقترحة.

وتواصل الاجتماع بالاطلاع على تقرير نشاط الرابطة والخطة الاستراتيجية، تلاه التصديق على البيانات المالية والميزانية لموسم 2019-2020، واعتماد عرض الحساب الختامي في سبتمبر من كل عام، وذلك في اجتماع المديرين التنفيذيين.

«الرابطة» تعرض مقترحين لآلية توزيع عوائد الموسم المقبل

عرضت رابطة المحترفين مقترحين لآلية توزيع العوائد على الأندية لموسم 2020-2021 بنظام جديد، بهدف تطوير المسابقات من خلال دعم الأندية وتحفيزها لزيادة الحضور الجماهيري.

وتضمن المقترح الأول جائزة ثابتة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة الدوري، ومنها الجوائز التحفيزية، وتشمل: الحضور الجماهيري، والمشاركة الآسيوية، إضافة إلى توزيع النسب حسب التالي: 35% بالتساوي على جميع الأندية، و65% حسب الترتيب في بطولات المحترفين، باستثناء بطولة كأس سوبر الخليج العربي، التي تعتبر جائزتها ثابتة 1.000.000,00 للبطل و500.000,00 للوصيف.

أما المقترح الثاني فتضمن الجوائز التحفيزية، وتشمل: الحضور الجماهيري، والمشاركة الآسيوية، إضافة إلى توزيع النسب حسب التالي: 35% بالتساوي على جميع الأندية، و65% حسب الترتيب في بطولات المحترفين، باستثناء بطولة كأس سوبر الخليج العربي التي تعتبر جائزتها ثابتة 1.000.000,00 للبطل و500.000,00 للوصيف. وستقوم الرابطة بإعادة إرسال مقترحي آلية التوزيعات للأندية مرة أخرى، حيث ستكون لدى الأندية مهلة أسبوع لمواصلة دراسة المقترحين والرد باختيار أحدهما.

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