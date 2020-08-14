الامارات | تدريبات صباحية ومسائية للشارقة تحضيراً لـ «الرباعية»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع الجهاز الفني لفريق الشارقة لكرة القدم، بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري، درجة التحضير للموسم الجديد، ولخوض الدورة الرباعية الودية، وذلك من خلال تدريبات مكثفة، صباحية في الملعب الفرعي للنادي باستاد خالد بن محمد في الحزانة، ومسائية في الصالة الرياضية. وظهر خلال التدريبات تركيز العنبري على الجانب البدني، بجانب الفني والمهاري. ويقيم أعضاء الفريق ضمن المعسكر الداخلي حالياً في أحد فنادق الشارقة. ومن المتوقع أن يخوض الشارقة دورة ودية رباعية بدءاً من 18 الجاري، بمشاركة فرق عجمان وخورفكان وكلباء. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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