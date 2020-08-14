اخبار الرياضه

الامارات | سيلفا: مهمة سيتي لن تكون أسهل في الأبطال بخروج الريال وليفربول

0 نشر
لشبونة - رويترز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفا: مهمة سيتي لن تكون أسهل في الأبطال بخروج الريال وليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب وسط مان سيتي، البرتغالي برناردو سيلفا إن «مهمة فريقه في لكرة القدم لن تكون أسهل بعد خروج وليفربول»، مؤكداً في تصريح صحافي، أن أي فريق بالبطولة المصغرة في لشبونة يمكنه تحقيق اللقب.

ويبدو سيتي مرشحاً بقوة للتفوق على أولمبيك ليون في دور الثمانية غداً، لكن سيلفا قال إنه لا يوجد أي شيء مضمون.

وأبلغ سيلفا موقع سيتي على الإنترنت «أي شيء قد يحدث. يوفنتوس خرج على يد ليون ونحن خسرنا من توتنهام العام الماضي في دور الثمانية». وأضاف «شاهدنا الكثير من المفاجآت ومن الصعب جداً توقع نتائج هذه المسابقة».

Advertisements

وتابع: «خروج وريال مدريد لن يجعل طريقنا أسهل. كل الفرق في لشبونة بلغت هذه المرحلة عن استحقاق ونحتاج إلى الظهور في أفضل مستوى للفوز ومحاولة الوصول للنهائي».

ويملك سيلفا، المولود في لشبونة والذي بدأ مسيرته مع بنفيكا، حافزاً إضافياً إذ يحلم برفع الكأس في مسقط رأسه.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | سيلفا: مهمة سيتي لن تكون أسهل في الأبطال بخروج الريال وليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا