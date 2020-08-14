شكرا لقرائتكم خبر عن المصادقة على النظام الأساسي لاتحاد اليد.. والانتخابات في 27 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صادقت «الجمعية العمومية غير العادية» لاتحاد اليد، بالإجماع على النظام الأساسي للاتحاد، وحددت تاريخ 27 سبتمبر المقبل، موعداً لانتخابات الاتحاد في دورته الانتخابية الجديدة 2020-2024. جاء ذلك، في الاجتماع الذي عقد، عصر أمس، في فندق «إنتر كونتيننتال» بدبي، وحضره رئيس الاتحاد محمد عبدالكريم جلفار، وممثل الهيئة العامة للرياضة محمد الكعبي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وممثلو 16 نادياً. وحددت «الجمعية» الأول من سبتمبر موعداً لإرسال الدعوات إلى الأندية، لترشيح ممثليها وخوض الانتخابات المقبلة، على أن يتم إغلاق باب الترشح واستلام استمارات الترشيح في 18 من الشهر ذاته، ليتم الإعلان بشكل نهائي عن قائمة المرشحين في 23 سبتمبر، والدخول بالانتخابات الرسمية في 27 الشهر ذاته. وتقرر أيضاً فتح باب الطعون على نتائج الانتخابات لثلاثة أيام حداً أقصى، على أن يغلق في 30 سبتمبر عند الساعة 12 ظهراً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | المصادقة على النظام الأساسي لاتحاد اليد.. والانتخابات في 27 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.