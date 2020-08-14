الامارات | «سكي دبي» تشهد اليوم انطلاق أول سباق ثلجي

شكرا لقرائتكم خبر عن «سكي دبي» تشهد اليوم انطلاق أول سباق ثلجي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد قاعة «سكي دبي» في «مول الإمارات» صباح اليوم في الساعة 6:30 انطلاق منافسات سباق الجري الثلجي، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم».

واطلع أمين عام مجلس دبي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام، ناصر أمان آل رحمة، ومدير شركة ماجد الفطيم للتزلج العالمي، محمد العتري، أمس، على الاستعدادات الأخيرة لانطلاق الحدث، والتأكد من جاهزية كل الترتيبات والإجراءات الاحترازية في الموقع الذي سيستقبل المنافسات لتحقيق أعلى معايير السلامة وتحقيق النجاح لهذا الحدث.

وقال المجلس في بيان صحافي، إنه تم تقسيم المتسابقين إلى ثلاث مجموعات، بحيث تصل أول مجموعة في الساعة 5:45 صباحاً لاستلام رقم السباق وشريحة تحديد التوقيت، ثم تنطلق الساعة السادسة والنصف، فيما تنطلق الثانية في الساعة 7:15 صباحاً، والثالثة والأخيرة في الساعة الثامنة صباحاً.

وأضاف البيان: «ينطلق كل خمسة متسابقين على فترات متباعدة في كل مجموعة، وذلك تحقيقاً للتباعد الجسدي بين المشاركين كافة، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية، إذ أعد مجلس دبي الرياضي التجهيزات كافة ووضع البروتوكولات بداية من دخول المشاركين إلى مواقف السيارات، وفي أماكن ارتداء الملابس، وفي مضمار السباق، وحتى بعد انتهاء السباق واستلام الميداليات.

ويمتد السباق على مسافة ثلاثة كيلومترات، ويقوم خلاله المتسابقون بالجري في مسار يبلغ طوله كيلومتراً واحداً على ثلاث دورات داخل الثلج في درجة حرارة تصل إلى أربع درجات تحت الصفر، وفي نهاية السباق يتسلم كل متسابق ميدالية إنهاء السباق الخاصة به، وسيتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في السباق غداً.

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ويأتي سباق الجري الثلجي ضمن فعاليات «أسبوع دبي للرياضات الثلجية» الذي أطلقه المجلس بالتعاون مع «مول الإمارات»، والذي يتضمن أيضاً فعاليات التزلج على الألواح يوم السبت، والذي يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية ظهراً وتستكمل الفعاليات من الساعة الرابعة مساء حتى الثامنة مساء، وتنقسم إلى أربع فئات هي السباق بنظام سرعة جبال الألب والتزلج المتعرج، والسباق بنظام التعرج العملاق، والسباق الحر.

ويمكن متابعة السباق عبر البث المباشر في قناة دبي الرياضية، والحسابات الرسمية لمجلس دبي الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي (@dubaisc)، كما يمكن الحصول على المعلومات كافة عن سباق الجري الثلجي أو أسبوع دبي للرياضات الثلجية، وغيرهما من الفعاليات، بزيارة الموقع الرسمي لمجلس دبي الرياضي (www.dubaisc.ae).

سيتم الالتزام بمسافة التباعد بين كل المشاركين خلال السباق.

تنطلق المجموعة الأولى الساعة 6:30 صباح اليوم، والثانية الساعة 7:15، والثالثة في 8:00.

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