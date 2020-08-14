شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رمضان صبحي عن انتقاله لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الاعلامي أحمد شوبير بنقل تصريحات أدلى بها رمضان صبحي، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، له بشكل شخصي. وقال شوبير عبر قناة «اون تايم سبورتس» :«رمضان أكد لي أن رحلته مع الأهلي قد انتهت تماماً». وواصل حارس الأهلي الأسبق عرض تفاصيل مكالمته رمضان:«عرض بيراميدز كان ممتاز وكبير ولا يمكن رفضه». وأضاف:«رمضان شعر بأن التعاقد مع طاهر محمد طاهر بمثابة رساله له من الأهلي لعدم تجديد اعراته أو شرائه». وأتم تصريحاته مؤكداً أن رمضان صبحي قال له أن سبب الموافقة على الانتقال لبيراميدز هو كثرة مسئولياته والتزاماته المالية بالاضافة إلى محاولة تأمين مستقبله. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

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