شكرا لقرائتكم السيد: طريقة تفاوض الأهلي لشراء رمضان "عقيمة".. ويجب عودة القيعي للمفاوضات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق أنه لم يتفاجأ من رحيل رمضان صبحي عن النادي الأهلي عقب نهاية إعارته وإقترابه من الإنضمام لبيراميدز .

وأضاف ضياء في تصريحات تلفزيونية: أن طريقة تفاوض مسؤولي النادي الأهلي مع النادي الإنجليزي كانت عقيمة بسبب البطئ الشديد في المفاوضات ، مُشيراً إلى أن الأهلي أخطأ خطأ كبير بعدم تفعيل بند الشراء في عقد إعارة اللاعب منذ البداية .

وتابع أن النادي الأهلي كان عبارة عن "ڤاترينة" لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي خلال مدة تواجده بالقلعة الحمراء الفترة الماضية .

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