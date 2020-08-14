شكرا لقرائتكم السيد: طريقة تفاوض الأهلي لشراء رمضان "عقيمة".. ويجب عودة القيعي للمفاوضات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق أنه لم يتفاجأ من رحيل رمضان صبحي عن النادي الأهلي عقب نهاية إعارته وإقترابه من الإنضمام لبيراميدز .
وأضاف ضياء في تصريحات تلفزيونية: أن طريقة تفاوض مسؤولي النادي الأهلي مع النادي الإنجليزي كانت عقيمة بسبب البطئ الشديد في المفاوضات ، مُشيراً إلى أن الأهلي أخطأ خطأ كبير بعدم تفعيل بند الشراء في عقد إعارة اللاعب منذ البداية .
وتابع أن النادي الأهلي كان عبارة عن "ڤاترينة" لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي خلال مدة تواجده بالقلعة الحمراء الفترة الماضية .
وقال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق أنه لابد من تدخل عدلي القيعي في ملف التعاقدات بالأهلي الفترة القادمة نظراً لخبرته الكبيرة في هذا المجال .
وأشار ضياء إلى أن الأندية الكبيرة لا تتعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة الإً في أضيق الحدود ، مضيفاً إلى أن رحيل رمضان سيكون له تأثير قوي على الأهلي خاصة في بطولة أفريقيا .
وتابع ، أخشى على الأهلي والزمالك في بطولة أفريقيا الأيام القادمة ، ورحيل عبدالله كان له تأثير كبير على القلعة الحمراء وبالمثل غياب رمضان سيترك فراغ كبير وتأثير قوي
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