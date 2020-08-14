شكرا لقرائتكم عدلى القيعي: شيكابالا وقع للأهلى وهذا سبب عدم انضمامه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأكد القيعي مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى أن محمود عبدالمنعم شيكابالا لاعب الزمالك، قد وقع للأهلي في وقت سابق خلال فترة تواجده في الدوري اليوناني.

وقال القيعي في تصريحات لقناة الأهلى: " شيكابالا لاعب الزمالك حينما كان في اليونان وكان متألق تحدثت مع حسن حمدي رئيس الأهلي السابق، للتعاقد مع لاعب الزمالك ووقتها أعلن الزمالك أن من يترك الزمالك لن يعود".

وأضاف القيعي: " شيكابالا جاء وقتها إلي الأهلي ووقع على عقود النادي الأهلي وحصل على مقدم عقده وتحدثنا من مانويل جوزيه ووافق على مشاركة اللاعب في التدريبات ولكن ولكن حسن حمدي فضل عدم الاستعجال إلا بعد وصول الاستغناء الخاص به".

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واستطرد: "بعد ذلك بأربعة أيام رئيس النادي اليوناني رحل وجاء رئيس جديد رفض إعطاء الاستغناء الخاص بـ شيكابالا".

وتابع: "اللاعب رفع دعوى قضائية ضد النادي اليوناني وكان سيحكم فيها لصالحه، ولكن سافر له مندوب من الزمالك وطلب منه التنازل عن الدعوى القضائية لكي يحصل على الاستغناء الخاص به لصالح الزمالك، وعندما علمنا حسن حمدي قال لي أعطيهم أوراقهم".

واختتم: "الشاهد من هذه القصة أن الأهلي يريد من يريده ومن لا يريده فلن يسعى له".