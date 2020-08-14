شكرا لقرائتكم سعيد: قوة بيراميدز تُهدد الأهلي والزمالك السنوات القادمة ورمضن يتحق مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ابراهيم سعيد لاعب الاهلي والزمالك الاسبق انه غير متفاجأ من انتقال رمضان صبحي لبيراميدز خاصة بعد واقعة عبدالله السعيد .

واضاف سعيد في تصريحات تلفزيونية: أن قوة بيراميدز تُهدد قطبي الكرة المصرية "الاهلي والزمالك" خلال السنوات القادمة في حصد البطولات لإمتلاكهم لاعبين على اعلى مستوى.

وتابع ان الاستقرار من اهم العوامل لإنتقال اللاعبين لفريق بيراميدز الفترة الماضية في كل الامور الخاصة سواء بالماديات والمعامله .

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