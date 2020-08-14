شكرا لقرائتكم سعيد: قوة بيراميدز تُهدد الأهلي والزمالك السنوات القادمة ورمضن يتحق مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال ابراهيم سعيد لاعب الاهلي والزمالك الاسبق انه غير متفاجأ من انتقال رمضان صبحي لبيراميدز خاصة بعد واقعة عبدالله السعيد .
واضاف سعيد في تصريحات تلفزيونية: أن قوة بيراميدز تُهدد قطبي الكرة المصرية "الاهلي والزمالك" خلال السنوات القادمة في حصد البطولات لإمتلاكهم لاعبين على اعلى مستوى.
وتابع ان الاستقرار من اهم العوامل لإنتقال اللاعبين لفريق بيراميدز الفترة الماضية في كل الامور الخاصة سواء بالماديات والمعامله .
وأكد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني السابق ان مسؤولي الاهلي لم ينجحو في التفاوض مع ثلاثي الفريق عبدالله السعيد واحمد فتحي ورمضان صبحي.
واضاف ان الاهلي لم يُقدر رمضان صبحي ماديا خلال التفاوض مع اللاعب الفترة الماضية ، مشيرا إلي ان طلب رمضان بالحصول على مليون دولار في الموسم طلب طبيعي بحجم وقيمة اللاعب.
وتابع ان رحيل السعيد وفتحي ورمضان بسبب عدم نجاح الإدارة في الوصول لاتفاق يُرضي اللاعبين خاصة مع تلقيهم عروض كبيرة ومُغرية خارج الاهلي.
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