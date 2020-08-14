شكرا لقرائتكم ننشر عرض الأهلي لشراء رمضان صبحي من هيدرسيفيلد الأنجليزي - مستند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل "الخليج 365" على العرض الرسمي الأخير المرسل من النادي الأهلي لنظيره هيدرسيفيلد الأنجليزي لشراء رمضان صبحي، بعد انتهاء اعارته للفريق الأحمر يوم 30 يونيو الماضي.

ووافق هيدرسيفيلد على العرض الأحمر بعد الوضع في الاعتبار أن الأهلي دفع قيمة استعارة رمضان صبحي لمدة موسمين وهو المبلغ الذي وصلت قيمته ل2 مليون و400 الف استرليني بجانب دفع راتب اللاعب طوال هذه المدة.

ووصلت قيمة عرض الأهلي ل3 ملايين و250 الف استرليني يتم دفعهم علي 3 اقساط الأول بعد توقيع العروض في سبتمبر المقبل والثاني في يوليو 2021 والثالث في سبتمبر 2022

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ورفض رمضان صبحي التوقيع للأهلي معلنا رغبته في الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، كما اغلق الجناح الدولي المفاوضات مع العديد من الأندية الأوروبية التي كانت ترغب في ضمه وعلي رأسها اولمبياكوس اليوناني واسطنبول باشهير التركي.