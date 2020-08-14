شكرا لقرائتكم ننشر عرض الزمالك لشراء رمضان من هيدرسيفيلد مقابل 3 ملايين و600 الف استرليني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الخليج 365 على العرض الرسمي المرسل من نادي الزمالك لنظيره هيدرسيفيلد الأنجليزي لشراء رمضان صبحي، بعد انتهاء اعارته للنادي الأهلي يوم 30 يونيو الماضي.

وارسل الزمالك عرضا لهيدرسيفيلد بقيمة 3 ملايين و600 الف استرليني يتم دفعهم كاش حال موافقة النادي الأنجليزي على عرض شراء الجناح الدولي.

وكان هيدرسيفيلد قد وافق على عرض الأهلي بعد الوضع في الاعتبار أن الأهلي دفع قيمة استعارة رمضان صبحي لمدة موسمين وهو المبلغ الذي وصلت قيمته ل2 مليون و400 الف استرليني بجانب دفع راتب اللاعب طوال هذه المدة.

ووصلت قيمة عرض الأهلي ل3 ملايين و250 الف استرليني يتم دفعهم علي 3 اقساط الأول بعد توقيع العروض في سبتمبر المقبل والثاني في يوليو 2021 والثالث في سبتمبر 2022

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ورفض رمضان صبحي التوقيع للأهلي معلنا رغبته في الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، كما اغلق الجناح الدولي المفاوضات مع العديد من الأندية الأوروبية التي كانت ترغب في ضمه وعلي رأسها اولمبياكوس اليوناني واسطنبول باشهير التركي.