شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن عن حكام مباريات الجمعة .. محمود عاشور لـ الاهلي ضد الانتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن حكام مباريات غداً الجمعة و التي تجمع الجونة و الاتحاد السكندري ، و وادي دجلة و حرس الحدود و المصري و الإسماعيلي و أخيرا الأهلي و الإنتاج وجاءت أسماء الحكام كالتالي:

الجونة والاتحاد السكندري : وليد عبد الرازق "حكم ساحة" وليد عبد الرازق "حكم ساحة" محمود عبد السميع "مساعد أول" ممدوح مصطفى "مساعد ثان" أسامة إسماعيل "حكم رابع" محمد عباس قابيل "حكم فيديو" عمرو رمضان "مساعد حكم فيديو"

وادي دجلة وحرس الحدود أحمد العدوي "حكم ساحة" أحمد العدوي "حكم ساحة" مصطفى عطية "مساعد أول" أحمد رشدي "مساعد ثان" أحمد العباسي "حكم رابع" Advertisements خالد الغندور "حكم فيديو" أحمد حامد فهيم "مساعد حكم فيديو"

المصري والإسماعيلي أحمد الغندور"حكم ساحة" أحمد الغندور"حكم ساحة" رجب محمد "مساعد أول" خالد السيد "مساعد ثان" أحمد عبد الله "حكم رابع" عمرو الشناوي "حكم فيديو" مبروك نبيل "مساعد حكم فيديو"

الأهلي والإنتاج الحربي محمود عاشور "حكم ساحة" محمود عاشور "حكم ساحة" يوسف البساطي "مساعد أول" أحمد نوفل "مساعد ثان" طارق سامي "حكم رابع" جهاد جريشة "حكم فيديو" إبراهيم محجوب "مساعد حكم فيديو".

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