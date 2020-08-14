استبعاد فتحي.. فايلر يعلن قائمة الأهلي أمام الإنتاج الحربي

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، المحدد لها مساء غدًا الجمعة على ستاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وأليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي ووليد سليمان ومحمد مجدي «أفشة» ومحمد شكري وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي ومحمد فخري وجيرالدو". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وعلى صعيد الاستعدادات للقاء، تغيب أحمد الشيخ لاعب فريق النادي الأهلي عن التدريبات الجماعية مساء اليوم استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي.

واكتفى "الشيخ" بالتدريبات التأهيلية في الجيم حيث يعاني من كدمة في القدم، وباتت مشاركته في اللقاء المقبل صعبة.

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كما عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين، قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس.

وشهدت المحاضرة تناول العديد من الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها غدًا.

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، استعدادًا لمواجهة الغد.

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي واللاعبون قاموا مسحة طبية عقب نهاية المران الصباحي أمس الأربعاء، تنفيذًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، في إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن أجرى الأهلي «7 مسحات» طبية منذ عودته إلى التدريبات الجماعية نهاية يونيو الماضي، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة استئناف النشاط الرياضي من جديد، بعد فترة توقف تجاوزت ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.