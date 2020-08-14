استبعاد فتحي.. فايلر يعلن قائمة الأهلي أمام الإنتاج الحربي

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، المحدد لها مساء غدًا الجمعة على ستاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وأليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي ووليد سليمان ومحمد مجدي «أفشة» ومحمد شكري وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي ومحمد فخري وجيرالدو". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".
وعلى صعيد الاستعدادات للقاء، تغيب أحمد الشيخ لاعب فريق النادي الأهلي عن التدريبات الجماعية مساء اليوم استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي.
واكتفى "الشيخ" بالتدريبات التأهيلية في الجيم حيث يعاني من كدمة في القدم، وباتت مشاركته في اللقاء المقبل صعبة.
كما عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين، قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس.
وشهدت المحاضرة تناول العديد من الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها غدًا.
وتحدث فايلر مع اللاعبين عن نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، استعدادًا لمواجهة الغد.
وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي واللاعبون قاموا مسحة طبية عقب نهاية المران الصباحي أمس الأربعاء، تنفيذًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، في إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.
وسبق أن أجرى الأهلي «7 مسحات» طبية منذ عودته إلى التدريبات الجماعية نهاية يونيو الماضي، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة استئناف النشاط الرياضي من جديد، بعد فترة توقف تجاوزت ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.
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