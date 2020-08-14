شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الطبية لفريقى كرة القدم والسلة بالاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة نادي الاتحاد السكندري سلبية المسحة الطبية التى خضع لها لاعبو الفريق للكشف المبكر عن فيروس كورونا قبل مواجهة الجونة كما تحولت الحالة الوحيدة التى اثبت ايجابية قبل مواجهة الزمالك الي سلبية .

وصلت بعثة للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى الي مدينة الغردقة اليوم الخميس استعدادا لمواجهة فريق الجونة في المباراة التي تجمعهما غداً الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز .

كان الاتحاد السكندرى تعادل في اخر مبارياته امام الزمالك بهدف لكل فريق ضمن منافسات الدورى الممتاز .

كما اظهرت المسحة الطبية التى خضع لها فريق السلة بنادي الاتحاد السكندري سلبية جميع النتائج بين صفوف الفريق والجهاز الفني.

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن حكام مباريات غداً الجمعة و التي تجمع الجونة و الاتحاد السكندري ، و وادي دجلة و حرس الحدود و المصري و الإسماعيلي و أخيرا الأهلي و الإنتاج وجاءت أسماء الحكام كالتالي:

الجونة و الاتحاد السكندري

وليد عبد الرازق "حكم ساحة"

محمود عبد السميع "مساعد أول"

ممدوح مصطفى "مساعد ثان"

أسامة إسماعيل "حكم رابع"

محمد عباس قابيل "حكم فيديو"

عمرو رمضان "مساعد حكم فيديو"

وادي دجلة وحرس الحدود

أحمد العدوي "حكم ساحة"

مصطفى عطية "مساعد أول"

أحمد رشدي "مساعد ثان"

أحمد العباسي "حكم رابع"

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خالد الغندور "حكم فيديو"

أحمد حامد فهيم "مساعد حكم فيديو"

المصري والإسماعيلي

أحمد الغندور"حكم ساحة"

رجب محمد "مساعد أول"

خالد السيد "مساعد ثان"

أحمد عبد الله "حكم رابع"

عمرو الشناوي "حكم فيديو"

مبروك نبيل "مساعد حكم فيديو"

الأهلي والإنتاج الحربي

محمود عاشور "حكم ساحة"

يوسف البساطي "مساعد أول"

أحمد نوفل "مساعد ثان"

طارق سامي "حكم رابع"

جهاد جريشة "حكم فيديو"

إبراهيم محجوب "مساعد حكم فيديو".