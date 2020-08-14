شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: سرقة كهربا من إعداد الأهلى ولما بتكلم يعتبرونى أبو لهب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء تم سرقته من نادي الزمالك ، وقال مصطفى يونس في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي احمد جمال: "سرقة محمود كهربا من اعداد وإخراج النادي الأهلي وأن ما حدث يخالف مبادئ القلعة الحمراء التي تعلمناها على مر التاريخ، فلا يجوز البحث عن ضم لاعب وهو على ذمة نادي آخر".

وتحدث مصطفى يونس عن ان إدارة النادي الأهلي أهانت حسام غالي وعماد متعب وحسام عاشور كباتن القلعة الحمراء وأن هناك لاعبين أمثال مروان محسن دائما ما كان يدافع عنه الا أنه أصبح غير موجود منذ موسمين ماضيين.

وتحدث مصطفى يونس عن الهجوم الذي يتعرض له من بعض العاملين في قناة النادي الأهلي قائلاً: "لما بتكلم كلمة حق يعتبروني في الأهلي أبو لهب ، واللي بيهاجموني في قناة الأهلي ناسيين أنى كابتن اللي مشغلهم واحتضنته واستقبلته في الفريق".

تابع: "لم يتم إهانة أحد من الأهلي طيلت تاريخه مثلما يحدث معي من المجلس الحالي".

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أكد مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق أن رمضان صبحي لم يخطئ في الرحيل عن القلعة الحمراء طالما أننا في عصر الاحتراف وكل لاعب من حقه العمل على تأمين مستقبله ، و "ألوم على إدارة الأهلي التأخر في التفاوض لضم رمضان صبحي أين كانوا منذ 6 أشهر أو أكثر".

وقال مصطفى يونس: "بعد رحيل رمضان صبحي أصبح خائن وعميل ومسنن لمجرد أنه فضل اختيار مصلحته الشخصية، نحن في عصر الاحتراف ومن حق أي لاعب تأمين مستقبله".

وتحدث مصطفى يونس عن حسام عاشور قائلاً: "تم ذبحه بسكين بارد وكيف ذلك وهو لاعب لم يشكو منه أحد طيلت 16 سنة بالكامل داخل النادي الأهلي".

أكد مصطفى يونس قائلاً: "لم أدعى لاحتفالية استاد النادي الأهلي وهناك ناس مشيت جنب السور كانت حاضرة تلك الاحتفالية".