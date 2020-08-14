شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخاطب الرجاء المغربى مُجدداً لإعادة حميد أحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت إدارة الكرة بنادى الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى، خطابا جديدا إلى الرجاء المغربى، لإعادة المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض المُعار للفريق المغربى، إلى القاهرة، بعد نهاية فترة الإعارة، حيث ترفض إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة مد إعارة اللاعب خاصة إن النادى المغربى لم يخاطب نادى الزمالك من أجل تفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائى، لذا ترغب إدارة الكرة بالقلعة البيضاء فى استعادة جهود اللاعب من أجل البدء فى عملية تسويقه بالموسم الجديد، خاصة بعد العروض المختلفة التى وصلت إلى الإدارة البيضاء بشأنه عقب تألقه خلال فترة الإعارة مع النادى المغربى ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.

وخاطبت إدارة الكرة بنادى الزمالك، نادى الرجاء المغربى، مطلع شهر أغسطس الجارى، لإعادة أحداد عقب نهاية الإعارة وتألق اللاعب مؤخرا مع النادى المغربى وطالب الزمالك مجددا النادى المغربى بإعادته إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، وأشاد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بإمكانيات المغربى أحداد، إلا إن اكتمال قائمة الأجانب بالفريق الأبيض قد تعوق استعادة جهوده فى الموسم المقبل؛ لذا ترغب إدارة الكرة فى استعادة جهوده مبكرًا للوقوف معه على وجهته المقبلة فى الموسم الجديد بصورة نهائية، خاصة إنه فى حالة عدم وصول عرضًا مناسبًا من الناحية المالية لرحيله بشكل نهائى قد يتم الاتفاق معه على إعارته فى الموسم الجديد ثم عودته فى نهاية الموسم لصفوف الفريق الأبيض، فى ظل الإمكانيات المتميزة التى يمتلكها اللاعب على الصعيد الفنى والبدنى.

من المقرر، أن يتم التواصل مع المغربى حميد أحداد خلال الفترة الحالية، لترتيب عودته إلى القاهرة، خلال الفترة المقبلة خاصة إنه تم رفض بشكل نهائى إمكانية استكماله منافسات دورى أبطال إفريقيا مع النادى المغربى الذى سيواجه الزمالك فى نهاية شهر سبتمبر المقبل فى لقاء الذهاب بمنافسات دور نصف النهائى بالبطولة الأفريقية التى يسعى الزمالك لتحقيق لقبها الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002 حينما توج الأبيض بذلك اللقب على حساب نفس النادى المغربى.