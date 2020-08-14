7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 13/8/2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها رسميا، المصرى يطالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراته غدا أمام الإسماعيلى بالدورى ، ورمضان صبحي يغلق مفاوضات اسطنبول باشاك شهير بعد توقيعه لبيراميدز، والأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا لاعبيه قبل مواجهة الإنتاج الحربي. Advertisements رسميا .. المصرى يطالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراته غدا أمام الإسماعيلى بالدورى أرسلت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم تطالبه من خلالها بتأجيل مباراته أمام شقيقه الاسماعيلي والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء غدا الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب.

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