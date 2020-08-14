شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد.. ننشر عرض الأهلي لشراء رمضان صبحي من هيدرسيفيلد الأنجليزي - مستند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على العرض الرسمي الأخير المرسل من النادي الأهلي لنظيره هيدرسيفيلد الأنجليزي لشراء رمضان صبحي، بعد انتهاء اعارته للفريق الأحمر يوم 30 يونيو الماضي ، حيث وافق هيدرسيفيلد على العرض الأحمر بعد الوضع في الاعتبار أن الأهلي دفع قيمة استعارة رمضان صبحي لمدة موسمين وهو المبلغ الذي وصلت قيمته لـ2 مليون و400 الف استرليني بجانب دفع راتب اللاعب طوال هذه المدة.

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ووصلت قيمة عرض الأهلي ل3 ملايين و250 الف استرليني يتم دفعهم علي 3 اقساط الأول بعد توقيع العقود في سبتمبر المقبل والثاني في يوليو 2021 والثالث في سبتمبر 2022.

ورفض رمضان صبحي التوقيع للأهلي معلنا رغبته في الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، كما اغلق الجناح الدولي المفاوضات مع العديد من الأندية الأوروبية التي كانت ترغب في ضمه وعلي رأسها اولمبياكوس اليوناني واسطنبول باشهير التركي.