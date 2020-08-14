- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد.. ننشر عرض الأهلي لشراء رمضان صبحي من هيدرسيفيلد الأنجليزي - مستند والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على العرض الرسمي الأخير المرسل من النادي الأهلي لنظيره هيدرسيفيلد الأنجليزي لشراء رمضان صبحي، بعد انتهاء اعارته للفريق الأحمر يوم 30 يونيو الماضي ، حيث وافق هيدرسيفيلد على العرض الأحمر بعد الوضع في الاعتبار أن الأهلي دفع قيمة استعارة رمضان صبحي لمدة موسمين وهو المبلغ الذي وصلت قيمته لـ2 مليون و400 الف استرليني بجانب دفع راتب اللاعب طوال هذه المدة.
ووصلت قيمة عرض الأهلي ل3 ملايين و250 الف استرليني يتم دفعهم علي 3 اقساط الأول بعد توقيع العقود في سبتمبر المقبل والثاني في يوليو 2021 والثالث في سبتمبر 2022.
ورفض رمضان صبحي التوقيع للأهلي معلنا رغبته في الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، كما اغلق الجناح الدولي المفاوضات مع العديد من الأندية الأوروبية التي كانت ترغب في ضمه وعلي رأسها اولمبياكوس اليوناني واسطنبول باشهير التركي.
كانت هذه تفاصيل خبر انفراد.. ننشر عرض الأهلي لشراء رمضان صبحي من هيدرسيفيلد الأنجليزي - مستند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.