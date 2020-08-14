شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الأهلى اليوم الخميس 13 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الخميس الموافق 13 / 8 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الإنتاج الحربى بجانب المستجدات التى تخص رمضان صبحى.

الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا لاعبيه قبل مواجهة الإنتاج الحربي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس، وذلك قبل مواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها غدًا في منافسات مسابقة الدوري الممتاز. وأجرى الجهاز الفني واللاعبون مسحة طبية عقب نهاية المران الصباحي أمس الأربعاء، تنفيذًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، في إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد وسبق أن أجرى الأهلي، 7 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات الجماعية نهاية يونيو الماضي، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة استئناف النشاط الرياضي من جديد، بعد فترة توقف تجاوزت ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

الأهلي يستبعد صالح جمعة وأحمد فتحى فنيا والشيخ للإصابة أمام الإنتاج

أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر قائمة فريقه التي تواجه الإنتاج الحربي غدا في بطولة الدورى العام، واستبعد الجهاز الفني صالح جمعة وأحمد فتحى لأسباب فنية فيما تم استبعاد احمد الشيخ في ظل معاناته من كدمة شديدة في كعب القدم.

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وعاد رامي ربيعة لقائمة فريقه بعد غيابه أمام إنبي للإيقاف فيما يغيب أيمن أشرف بداعي الإيقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى مباراة انبي الأخيرة، كما ضمت القائمة الناشئ الصاعد محمد شكرى.

وجاءت القائمة كالتالي :

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وأليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي ووليد سليمان ومحمد مجدي «أفشة» ومحمد شكري وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي ومحمد فخري وجيرالدو.

وأكد مسئولو الأهلي أن النظام الموضوع يمنع الرضوخ لمثل هذه الضغوطات خاصة وأن الموافقة على ذلك الأمر كان سيشعل فتنة كبيرة بين لاعبي الفريق الكبار لانه ليس من المعقول أن يحصل لاعب على 30 مليون جنيه في الوقت الذي يحصل أقرب لاعب مصري له على 11 مليون جنيه فقط، وأضاف مسئولو الأهلي أن النادي قادر على المستوي المادي بالوفاء بطلبات رمضان صبحي الشخصية خاصة بعد التوصل مع هيدرسيفيلد لاتفاق بخصوص شرائه ، إلا أن لجنه التخطيط وادارة الكرة وجدت ان الأمر سيكون مبالغا فيه وسيكون تأثيره السلبي أكبر من الايجابي.

تخطيط الأهلي تبحث مع فايلر عروض أحمد الشيخ وصالح جمعة

تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال الايام القلية المقبلة من أجل إستطلاع رأيه في العروض التى تلقتها مؤخراً بعض لاعبي الفريق خاصة من كانوا غير مُرشحين للرحيل أمثال أحمد الشيخ وكذلك صالح جمعة الذى حصل على وعد من المدير الفني بالمشاركة في المباريات حال الإلتزام في التدريبات وترغب اللجنة التى يترأسها محسن صالح في حسم مصير ثنائي الفريق بعدما طلب الاتحاد السكندري ضمّهما في الموسم المقبل سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة ورغم أن فايلر سبق ورفض رحيل أحمد الشيخ تحديداً بعدما ظهر اللاعب بشكل جيد في التدريبات الأخيرة وكذلك في المباريات الودية التى خاضها الأهلي قبل إستئناف الدوري كما أن صالح جمعة حصل على وعد من المدير الفني بمنحه فرصة المشاركة في المباريات حال إلتزامه في التدريبات ويرى اللاعب أنه اصبح مُلتزماً للغاية لكن فكرة رحيل الثنائي تم طرحها من جديد وهو ما سيتم حسمه خلال أيام بالتنسيق بين لجنة التخطيط والجهاز الفني.