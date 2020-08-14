شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالوا عن رمضان صبحى قبل صافرة الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متحف الشمع في انتظارك، تصريح قاله شادى محمد نجم النادى الأهلى السابق ، بعد رحيل رمضان صبحى عن القلعة الحمراء ، و إعلان رغبته الانضمام إلى بيراميدز ، ولم يكن حديث شادى هو الوحيد للتعليق على رحيل اللاعب ، فمنهم من قال أنه نظر تحت قدميه ، و اخر يقول أنه ليس خائنا ، وغيره يقول أنه لم يحفظ الجميل ..ونرصد فى السطور التالية أراء النجوم فى رحيل صبحي لبيراميدز:

شريف حبيب

أكد شريف حبيب رئيس المقاولون السابق أن الاهلي أنقذ رمضان صبحي و أعاده للملاعب بإستعارته ..ودفع الكثير من أجل ذلك ...وكان علي رمضان أن يحفظ الجميل للنادي الذي احتضنه ...ولكنه المال ..لغة العصر الذي طغي علي كل القيم.

شادى محمد

وجه شادى محمد، كابتن النادى الأهلى السابق، رسالة لرمضان صبحى نجم المارد الأحمر السابق، عبر حسابه على فيس بوك قائلا، "تروح بيراميدز، تروح أبو الهول، متحف الشمع فى انتظارك"، وفى تغريدة أخرى قال شادى محمد، "شكراً للدعوة الكريمة من مجلس الأهلى وعلى رأسهم الكابتن الخطيب وعلى حفاوة الاستقبال، ثانيا دى صورة فيها أخلاق الأهلى ومبادئه أمام الوزير، نختلف أحيانا فى الفكر ولكن الكبير والرمز والأسطورة له كل التقدير والاحترام".

محمد عمارة

يرى محمد عمارة نجم الاهلى السابق أن "رمضان صبحى كان يسوق نفسه بشكل جيد فى أوروبا، لكن قرار رمضان صبحى بالتوقيع لبيراميدز جاء بناءً على عدة عوامل بعدما أصبح قائداً فى منتخب مصر الأولمبى وأحد اللاعبين المؤثرين، اكتسب خبرات فى الاحتراف الأوروبي".وتابع عمارة، "رحيل رمضان صبحى خسارة كبيرة للأهلي، لكن أصبحنا نعيش فى عصر الاحتراف بعيدا عن السوشيال ميديا والانتقادات التى يتعرض لها أى لاعب".

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احمد حسن

بينما قال أحمد حسن الصقر، أنه كان أتمنى أن يحترف رمضان صبحى فى أوروبا، فهو مشروع لاعب جيد، لكنه "نظر تحت قدميه"، كان يمتلك عرضاً من باشاكهير، والذى كان يريد ضمه مقابل مليون يورو سنويا، لكن اللاعب وجد نفسه سيتقاضى مبلغا كبيرا فى مصر".

وائل جمعة

وجه وائل جمعة مدافع النادى الأهلى نصيحة لمجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب بعد تأكد رحيل رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق لصفوف بيراميدز، وكتب صخرة الأهلى عبر حسابه على تويتر: "الفترة اللى فاتت واللى حصل فيها من بقاء ورحيل بعض اللاعبين عن الأهلى، وما يحدث حاليا فيها دروس كثيرة جداً لإدارة نادينا فى التعامل مع اللاعبين أهمها بس اللى باعك مرة هيبيعك ألف مرة، وفى برضه اللى اشتراك هيفضل متمسك ويبيع الدنيا والفلوس علشان خاطرك ومع ذلك بياخد وبيتقدر من النادى".

وأضاف وائل جمعة "التاريخ حاضر علشان يفكرنا كنا ليه كويسين فى النقطة دى أولا العقود كانت خمس سنين، وقبل نهاية العقد بسنتين لو مجددتش مع السلامة أو تتجمد وفى ألف لاعب بتمنى يلعب عندك، ثانيا مش إحنا اللى بنعمل تماثيل عجوة وعمر ما حد يلوى دراع النادى الأهلى، دائما وأبدا سيظل الأهلى بمن حضر".

محمد عبد الله

أكد محمد عبد الله لاعب الأهلى والزمالك السابق، أن رمضان صبحى هو الخاسر بعد الرحيل إلى بيراميدز خاصة وأن هناك أشياء تعوض اللاعب عن الأموال وهى حب الناس .