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انفراد.. ننشر عرض الزمالك لشراء رمضان صبحي من هيدرسيفيلد مقابل 3.6 مليون إسترليني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

حصل الخليج 365 على العرض الرسمي  المرسل من  نادي الزمالك لنظيره هيدرسيفيلد الأنجليزي لشراء رمضان صبحي، بعد انتهاء اعارته للنادي الأهلي يوم 30 يونيو الماضي ، حيث أرسل الزمالك عرضا لهيدرسيفيلد بقيمة 3 ملايين و600 الف استرليني يتم دفعهم كاش حال موافقة النادي الأنجليزي على عرض شراء الجناح الدولي.

 

وكان  نادي هيدرسيفيلد قد وافق على عرض الأهلي بعد الوضع في الاعتبار أن الأهلي دفع قيمة استعارة رمضان صبحي لمدة موسمين وهو المبلغ الذي وصلت قيمته لـ2 مليون و400 الف استرليني بجانب دفع راتب اللاعب طوال هذه المدة.

 

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ووصلت قيمة عرض الأهلي لـ3 ملايين و250 الف استرليني يتم دفعهم علي 3 أقساط الأول بعد توقيع العروض في سبتمبر المقبل والثاني في يوليو 2021 والثالث في سبتمبر 2022.

 

ورفض رمضان صبحي التوقيع للأهلي معلنا رغبته في الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، كما اغلق الجناح الدولي المفاوضات مع العديد من الأندية الأوروبية التي كانت ترغب في ضمه وعلي رأسها اولمبياكوس اليوناني واسطنبول باشهير التركي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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