شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة عبر "لايف" الخليج 365: قصة أوباما تشبه رمضان صبحى.. ونذير خطر للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى محمد شبانة إن يوسف أوباما مهاجم الفريق من الأعمدة الأساسية للزمالك، قائلاً:"أوباما قال إنه لن يجلس للحديث في التجديد وطلب أن يتحدث في نهاية الموسم المقبل حول تجديد عقده وقصة أوباما تشبه رمضان صبحي والأهلى ممكن يمنح اللاعب 15 مليون جنيه وأيضًا بيراميدز من الممكن أن يدخل ضمن الأندية المهتمة باللاعب ويمنح اللاعب 20 مليون جنيه في الموسم".

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تابع الإعلامى محمد شبانة عبر برنامجه "لايف مع شبانة"، على صفحة ”الخليج 365”:"لو الزمالك عرض على اللاعب 7 مليون جنيه هل من الممكن أن يوافق اللاعب؟!.. في ظل الأرقام الحالية لا يمكن أن يوافق اللاعب وهو من الأعمدة الرئيسية للفريق آخر سنتين سواء مع جروس أو الذى تلاه ولذلك لن ينظر اللاعب حال وجود عرضا من الزمالك للتجديد له مقابل 7 مليون جنيه في الموسم والأهلى وصل مع رمضان صبحى إلى 16 مليون جنيه في الموسم ولكن لم ينجح الأهلي في الإبقاء عليه لذلك ما يحدث في الزمالك نذير خطر حول أوباما".

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.