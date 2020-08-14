شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا و طاهر و شريف و أجايى .. المستفيدون من رحيل رمضان صبحى عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء رحيل رمضان صبحى لاعب الاهلى، عن النادى ، و اللعب بين صفوف بيراميدز ، بعد أن أبلغ مسئولي القلعة الحمراء برغبته الرحيل ، ليمثل فائدة لعدد من لاعبى الأحمر ، سواء بعودتهم من الإعارة ، أو تغيير مركز البعض الأخر، أو الاعتماد على غيرهم ، ومن هؤلاء المستفيدون :

طاهر محمد طاهر

نجح الأهلى في ضم طاهر محمد طاهر لاعب فريق المقاولون ، خلال فترة الانتقالات الصيفية ، و رغم أن طاهر يلعب في مركز الهجوم إلا أنه يلعب بشكل أكبر في مركز الجناح الأيسر ، و هو ما يفتح الباب للاستعانة به ، وسد مكان رمضان صبحى بعد رحيله .

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محمد شريف

لاعب الاهلى و المعار الى انبى ، استطاع أن يترك بصماته مع الفريق البترولى ، أصبح يقترب بشدة من العودة إلى القلعة الحمراء بعد رحيل العفيجى خاصة وأنه لاعب مميز ، و لديه خبرة تؤهله لسد مكان رمضان صبحى .

كهربا

يجيد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلى ، اللعب في عدة مراكز لكن الأكثر إجادة هو الجناح الأيسر ، وقد شارك مع الأهلى في بعض المباريات قبل توقف النشاط بسبب كورونا ، كبديلا ، لكن بعد رحيل رمضان تصبح الفرصة متاحة لكهربا للظهور مع الأحمر بقوة .

اجايى

يعتمد النادى الاهلى على جونيور اجايى في مركز الهجوم رغم أنه يجيد اللعب في الجناحين أيمن وأيسر ، وبعد رحيل رمضان قد يعود اللاعب النيجيري الى مركزه الأساسى وهو الجناح .